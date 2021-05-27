CHP'nin 1919 Hatıra Ormanı projesi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'da 1919 sporcu ile birlikte ağaç dikeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:18
CHP'nin 1919 Hatıra Ormanı projesi
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Spor kurulu Başkanı Kenan Nuhut yaptığı açıklamada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsuna gidişinin 102. Yılında CHP Spor kurulu Başkanlığı olarak  Genel Başkanımız sayın  Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ankara Çankaya ilçesi Çayyolu bölgesinde 1919 sporcu hatıra ormanı ağaç dikim etkinliğine katılacaktır  1919 ağacın dikileceği etkinlik  yüzlerce sporcunun katılımı ile yapılacaktır. dedi. 


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