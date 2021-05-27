CHP'nin 1919 Hatıra Ormanı projesi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 17:18

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Spor kurulu Başkanı Kenan Nuhut yaptığı açıklamada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsuna gidişinin 102. Yılında CHP Spor kurulu Başkanlığı olarak Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ankara Çankaya ilçesi Çayyolu bölgesinde 1919 sporcu hatıra ormanı ağaç dikim etkinliğine katılacaktır 1919 ağacın dikileceği etkinlik yüzlerce sporcunun katılımı ile yapılacaktır. dedi.

