CHP'nin 1919 Hatıra Ormanı projesi
Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'da 1919 sporcu ile birlikte ağaç dikeceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Spor kurulu Başkanı Kenan Nuhut yaptığı açıklamada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsuna gidişinin 102. Yılında CHP Spor kurulu Başkanlığı olarak Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Ankara Çankaya ilçesi Çayyolu bölgesinde 1919 sporcu hatıra ormanı ağaç dikim etkinliğine katılacaktır 1919 ağacın dikileceği etkinlik yüzlerce sporcunun katılımı ile yapılacaktır. dedi.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması istifa getirdi
- Çocuk benden değil diyerek eşini öldürdü
- Sedat Peker'den 10 bin dolar alıyor mu?
- Soylu'nun omuz başındaki 'Erdal Bey'
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Emekli amiraller hakkında karar
- 13 yaşındaki çocuğun 'taciz' günlüğü kan dondurdu!
- Soylu'nun dilindeki türkü
- Bitcoin'de son durum
- Son ankette dikkat çeken 'Sedat Peker' detayı!