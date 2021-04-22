CHP'nin 23 Nisan başvurularına valiliklerden yasak

22 Nisan 2021 Perşembe, 19:27

CHP'nin TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde Atatürk anıtlarına çelenk koyma başvurularına peş peşe yasak haberi geldi.

CHP il örgütlerinin valiliklere yaptığı başvurulara Dersim, Amasya ve Uşak'ta valilikler "Sokağa çıkma yasağını" sebep göstererek Atatürk anıtına çelenk koyma başvurularına ret yanıtı verdi.

MUHARREM ERKEK: VALİLER, ÇELENK KOYMAMIZA YASAK GETİRİYOR

Uşak Valiliği'nin CHP Uşak İl Başkanlığı'na gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Türkiye'nin dört bir yanında Valiler; sınırlı sayıda kişiyle, açık havada, pandemi kurallarına uyarak 23 Nisan törenleri kapsamında çelenk koymamıza yasak getiriyorlar. Lebaleb hukuksuzluk içindeki iktidar şunu iyi bilsin ki Atamıza minnetimizi ve çelenklerimizi sunacağız!" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında Valiler; sınırlı sayıda kişiyle, açık havada, pandemi kurallarına uyarak #23Nisan törenleri kapsamında çelenk koymamıza yasak getiriyorlar. Lebaleb hukuksuzluk içindeki iktidar şunu iyi bilsin ki Atamıza minnetimizi ve çelenklerimizi sunacağız! pic.twitter.com/sYk27U8ELV — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) April 22, 2021



