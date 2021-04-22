Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "23 Nisan kutlamaları" açıklaması

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:25

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın nasıl kutlanacağına ilişkin soruları yanıtladı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

23 Nisan Haftası çerçevesinde, Mardin ziyaretinin ve yapacakları faaliyetlerin ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Selçuk, öğretmenler ve yöneticilerle ilin bütün eğitim meselelerini konuşmak, çeşitli istişarelerde bulunmak ve salgın dönemindeki eğitimin niteliği konusunda daha ileri çalışmalar yapmak için kentte bulunduklarını bildirdi.

"Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın sosyal, duygusal gelişimlerinin daha sağlıklı oluşması için neler yapabiliriz, 23 Nisan Haftası'nda hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir, bunun da bazı örneklerini burada yaşamış olacağız" diyen Selçuk, eğitime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına değinerek, şunları kaydetti: