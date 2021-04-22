Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "23 Nisan kutlamaları" açıklaması
"23 Nisan nasıl kutlanacak?" sorusuna yanıt bakandan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın nasıl kutlanacağına ilişkin soruları yanıtladı.
Şeref Defteri'ni imzalayan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
23 Nisan Haftası çerçevesinde, Mardin ziyaretinin ve yapacakları faaliyetlerin ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Selçuk, öğretmenler ve yöneticilerle ilin bütün eğitim meselelerini konuşmak, çeşitli istişarelerde bulunmak ve salgın dönemindeki eğitimin niteliği konusunda daha ileri çalışmalar yapmak için kentte bulunduklarını bildirdi.
"Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın sosyal, duygusal gelişimlerinin daha sağlıklı oluşması için neler yapabiliriz, 23 Nisan Haftası'nda hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir, bunun da bazı örneklerini burada yaşamış olacağız" diyen Selçuk, eğitime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.
Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına değinerek, şunları kaydetti:
"Yarın ki törenlerle, toplantılarla bu sene, '23 Nisan kutlu olsun' ifadesi yerine, 'mutlu olsun' ifadesi, yani 23 Nisan'ın mutlu olması şeklinde bir değerlendirmemiz söz konusu. Öğretmenlerimizle, çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak. Yarın da yine hafta sonuna kadar da bu çalışmalarımız sürecek. Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşı'mızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimde de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek. EBA Televizyonu'ndaki çalışmalarımız, 23 Nisan kutlamaları da sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için de bir özel küçük gazete çıkarıyoruz. Onu da ilan edeceğiz inşallah gün içerisinde. Faaliyetlerimiz devam edecek."
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