CHP'nin broşürüne yasak!

06 Kasım 2020 Cuma, 18:20

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda torba yasa görüşmeleri devam ediyor. Torba yasa kapsamında işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına el konulması da gündemde. Birçok kesim buna karşı ses çıkarıyor. Türk-İş 81 ilde sokağa çıkma kararı alırken, DİSK de fabrikalarda eylem kararı aldı.

Daha önce de gündeme gelen düzenlemeden vazgeçilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla basılan “10 maddede kıdem tazminatı aldatmacası” adında bir broşür bastırdı. Ocak 2020’de bastırılan bu broşür o tarihten bu yana dağıtılmaya devam ediyordu. CHP emek bürolarının bu broşürü, iktidar tarafından yasaklandı.

Üç büyük konfederasyon olan DİSK, Türk-İş ve Hak-iş ortak bir bildiri yayımlayarak bu düzenlemeye karşı çıktı.

CHP’nin hazırladığı ve an itibarıyla Genel Kurulda görüşülen “kıdem tazminatı” düzenlemesine yönelik eleştirel bildiri, AKP tarafından yasaklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada “Bu bildirinin bugün yasaklanması, bu düzenlemenin ne kadar yanlış olduğunun göstergesidir” dedi.

Hükûmetin bu yanlışı halkın görmemesi için broşürü yasakladığını söyleyen Ağbaba, “Bir siyasi partinin en temel görevi, kendi düşüncesini halka anlatmaktır. Bunun da tarihte bilinen en eski yöntemi broşür basmaktır. Siyasi partiler ya da kurumlar, düşüncelerini halka broşür basarak anlatır. Matbaanın icat edildiğinden beri yapılan en büyük ve en saçma yasaktır. Bu yasağı yapanlara Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey bulamıyoruz. Demek ki siyasi iktidar yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyor ve bunu halkın görmesini engellemeye çalışıyor” diye konuştu.