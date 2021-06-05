CHP'nin Jeotermal Elektrik Santralları için hazırladığı raporda çevresel etkiler incelendi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Saha çalışmaları ile oluşturulan raporda, “yenilenebilir enerji kabulüyle hareket edilerek JES yatırımlarının zararsız olduğunun düşünülmemesi, yeni ruhsat verilmemesi, denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu’nun raporu bugün açıklanacak. Raporda, JES’lerin sağlık, deprem, tarım ile ilişkisine yönelik tespitler yer alıyor. Cumhuriyet’in ulaştığı raporda, özellikle Ege’de JES’lerin üzüm, incir ve zeytin üretimine etkilerine yönelik değerlendirmeler bulunuyor. Raporun sonuç bölümünde özetle şu önerilere yer verildi:

• Türkiye’deki mevcut santrallar elektrik üretim kapasitesi ihtiyacının çok üzerindedir ve atıl yatırımlar var. Öncelikli olarak enerji tasarrufu, verimliliği ve enerjide talep tarafı yönetimine ağırlık verilmeli.

• Enerji ve maden sektörüne ait izin, ruhsat, lisans gibi işlemler bütüncül havza planları esas alınarak tesis edilmeli.

• JES tesislerinin, arama ve sondaj kuyuları ile nakil hatlarının yerleşim yerleri, ev, okul gibi kamusal binaları etki alanı içerisine alacak yakınlıkta inşasını yasaklayan düzenlemeler getirilmeli.

• Kamusal alanlara inşa edilmiş tesislerin öngörülecek süreler kapsamında söz konusu aykırılığı gidermeleri sağlanmalı.

‘AYKIRI RAPORA CEZA’

• Gediz ve Menderes havzalarında kirlilik giderilmeden yeni izin ve ruhsat verilmemeli.

• Tarım arazilerinde, doğal, tarihi ve arkeolojik koruma alanlarında jeotermal enerji santralı projelerinden vazgeçilmeli.

• ÇED süreçlerinde bilime ve gerçeğe aykırı rapor hazırlayan firmalar hakkında caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.

• Yenilenebilir enerji kabulüyle hareket edilerek JES yatırımlarının zararsız olduğu düşünülmemeli ve önlem alınmalı.

• JES’lerde kamusal denetim artırılmalı.

• Toprak, su ve hava kirliliğine ilişkin Bakanlık tarafından yapılacak düzenli ölçümlerin sonuçları kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılmalı.

• Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu tekrar değerlendirilerek santrallara tanınan ayrıcalıklar gözden geçirilmeli.