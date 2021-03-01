CHP’nin üye sayısı açıklandı

01 Mart 2021 Pazartesi, 04:18

Salıcı, yazılı açıklama ile üye sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Salıcı, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir. Üye sayımız üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmanın anlamsızlığı ve herhangi bir dayanağının olmadığı açıkça ortadadır. Siyasi partiler organik yapılardır. İstifa, vefat gibi üyelikten ayrılmayı gerektiren durumlar olabileceği gibi katılımlar da olur. Vermiş olduğumuz rakamlar hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıktadır. CHP büyümeye devam edecektir” dedi.