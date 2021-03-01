CHP’nin üye sayısı açıklandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 12 Ocak itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayısının, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra 26 Şubat itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olduğunu bildirdi.
Salıcı, yazılı açıklama ile üye sayısına ilişkin verileri paylaştı.
Salıcı, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 12 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 250 bin 635 olan üye sayımız, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra 26 Şubat 2021 itibarıyla 1 milyon 252 bin 122 olarak gerçekleşmiştir. Üye sayımız üzerinden yürütülmeye çalışılan tartışmanın anlamsızlığı ve herhangi bir dayanağının olmadığı açıkça ortadadır. Siyasi partiler organik yapılardır. İstifa, vefat gibi üyelikten ayrılmayı gerektiren durumlar olabileceği gibi katılımlar da olur. Vermiş olduğumuz rakamlar hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıktadır. CHP büyümeye devam edecektir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!