CHP'ye katılan Cihangir İslam'dan ilk açıklama

10 Mart 2021 Çarşamba, 07:13

“Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur” sözleriyle geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı.

CHP'ye katılması ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İslam, şunları söyledi:

“Siyasi hayatıma "Adalet Yürüyüşü"nde birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve kaynaştığımız Sayın @kilicdarogluk ve @herkesicinCHP ile devam etme kararı verdim. Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor; Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum.

Saadet Partisi ve Hasparti Kurucularındanım. 2018 seçimlerinde CHP listesindeki Saadet kontenjanından İstanbul Milletvekili seçildim. Görevime bir yıldır bağımsız olarak devam ediyordum. Bugüne dek elimden geleni yapabilme gayreti içinde oldum; İnşallah böyle devam edeceğim.

Kararımı destekleyenlere teşekkür ediyorum. Eleştiri benim için çok değerlidir ve kıymetini bileni daha iyiye taşır. İster içeriden ister dışarıdan, bütün eleştirenlere içtenlikle teşekkürlerimi sunuyor; esirgememelerini diliyorum. Saldırılara ve saygısızlıklara bir sözüm yok.

Türkiyemizin acil ihtiyacı olan şey normalleşmedir. Problemlerimizin çözümü için öncelikle özgürce, gönüllü olarak birarada yaşayabildiğimiz, adil bir toplum haline gelmeliyiz. Bunun için birbirimizi tanımaya, müzakere etmeye ve karşılıklı saygıya ihtiyacımız var. Gerisi kolay!

Tarihte bir çok özellikleri birbirine benzeyen iki topluluğun akibetinin farklı olduğunu görürsünüz. Biri kavgalar içerisinde yok olup gitmiş; diğeri ise bir cazibe merkezi haline gelerek gelişmiş, hatta gönüllü katılımlarla büyümüştür. İradelerimizin önemli olduğunu düşünüyorum.

Bütün insanların kendimiz gibi inanmasını, düşünmesini ve yaşamasını hayal etmek masum bir istek; bunu zorla gerçekleştirmeye çalışmak zulümdür. İnsanın kendini gerçekleştirme hakkı dokunulmazdır.

Özgürce birarada yaşamanın ilkesi budur. Cazibe merkezi olmanın sırrı da buradadır.”