Christian Eriksen'ın Inter Milan'daki durumu netleşiyor
Inter Milan, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Christian Eriksen'ın tekrar sahaları dönebilmesi için testen geçirecek.
EURO 2020'de kalp krizi geçiren Christian Eriksen'ın tekrar sahalara dönüp dönemeyeceği merak konusu oldu.
EURO 2020'de kalp krizi geçirerek sahalardan uzun süre uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, tekrar sahalara dönebilmek için bir dizi sağlık testinden geçecek.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Serie A takımı Inter Milan, futbolcusu Christian Eriksen'ın tekrar sahalara dönebileceğinden emin olmak için deneyimli futbolcuya testler uygulayacak.
Ayrıca haberde, testlerden olumlu bir sonuç alınsa bile Christian Eriksen'ın 6 ay daha sahalardan uzak kalması gerektiği vurgulandı.
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