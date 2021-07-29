Christian Eriksen'ın Inter Milan'daki durumu netleşiyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 16:25

EURO 2020'de kalp krizi geçiren Christian Eriksen'ın tekrar sahalara dönüp dönemeyeceği merak konusu oldu.

EURO 2020'de kalp krizi geçirerek sahalardan uzun süre uzak kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, tekrar sahalara dönebilmek için bir dizi sağlık testinden geçecek.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Serie A takımı Inter Milan, futbolcusu Christian Eriksen'ın tekrar sahalara dönebileceğinden emin olmak için deneyimli futbolcuya testler uygulayacak.

Ayrıca haberde, testlerden olumlu bir sonuç alınsa bile Christian Eriksen'ın 6 ay daha sahalardan uzak kalması gerektiği vurgulandı.