TOKYO 2020 | Marketa Vondrousova, finalde!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çek tenisçi Marketa Vondrousova, finale yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde teniste tek kadınlar yarı final maçında Çek Marketa Vondrousova, finale yükseldi.
Ariake Tenis Merkezi'nde oynanan karşılaşmada dünya 42 numarası Vondrousova, dünya 6 numarası Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lık setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Çek tenisçi, üçüncü tur maçında da dünya 2 numarası Naomi Osaka'yi elemişti.
Marketa Vondrousova, finalde İsviçreli Belinda Bencic ile karşı karşıya gelecek.
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