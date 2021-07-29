TOKYO 2020 | Marketa Vondrousova, finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çek tenisçi Marketa Vondrousova, finale yükseldi.

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 15:40
TOKYO 2020 | Marketa Vondrousova, finalde!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde teniste tek kadınlar yarı final maçında Çek Marketa Vondrousova, finale yükseldi.

Ariake Tenis Merkezi'nde oynanan karşılaşmada dünya 42 numarası Vondrousova, dünya 6 numarası Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-1'lık setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Çek tenisçi, üçüncü tur maçında da dünya 2 numarası Naomi Osaka'yi elemişti.

Marketa Vondrousova, finalde İsviçreli Belinda Bencic ile karşı karşıya gelecek.


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