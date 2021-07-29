TOKYO 2020 | Deniz Ertan ile Merve Tuncel adlarını finale yazdıramadı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye'yi temsil eden milli yüzücüler Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde elendi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.
İkinci seride yarışan milli sporcu Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi.
17 yaşındaki genç yüzücü, genel sıralamayı 23. sırada tamamlayarak adını finale yazdıramadı.
Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finalde yarışmaya hak kazanamadı.
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