Christian Eriksen'in menajeri, oyuncunun son durumunu açıkladı
EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in menajeri, oyuncunun moralli olduğunu ve şakalar yaptığını söyledi.
EURO 2020'de cumartesi günü oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in menajeri Martin Schoots, oyuncunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz gün İtalya basınından Gazzetta'ya açıklamalarda bulunan Schoots, oyuncunun moralinin iyi olduğunu ve dünyanın dört bir yanından gelen desteklerin onu mutlu ettiğini söyledi. Schoots, "Bu sabah (pazar) konuştuk. Şaka yapıyordu, iyi bir ruh halindeydi. Hepimiz ona ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, o da öyle. Doktorlar detaylı tetkikler yapıyorlar, sonuçlanması biraz zaman alacak" ifadelerini kullandı.
Schoots, sözlerine şöyle devam etti:
"Mutluydu, çünkü ne kadar seveni olduğunu gördü. Tüm dünyadan mesajlar aldı. Ve özellikle Inter'in desteğinden etkilendi. Yalnızca takım arkadaşları değil, taraftarın desteği de onu mutlu etti."
Danimarka Milli Takımı'nın doktoru Morten Boesen, Eriksen'in ilk yarı sonunda yere yığıldıktan sonra "gittiğini", ancak hızlı tedavi sonucu hayata döndüğünü söylemişti. Eriksen'in tedavisi, karşılaşmanın oynandığı Kopenhag'da bulunan hastanede devam ediyor.
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