<p>Tottenham döneminde Christian Eriksen'e koçluk yapan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, TalkSport'a açıklamarda bulundu.<br></p>
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Tottenham döneminde Christian Eriksen'e koçluk yapan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, TalkSport'a açıklamarda bulundu.

<p>Yıldız futbolcunun yaşadıkları karşısında duygulanan Mourinho, Danimarka - Finlandiya maçının dramatik anlarında ruh halini şöyle anlattı:</p>
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Yıldız futbolcunun yaşadıkları karşısında duygulanan Mourinho, Danimarka - Finlandiya maçının dramatik anlarında ruh halini şöyle anlattı:

<p>"Bugün, dün olanları düşünmeden edemiyorum. Bence üzülmek değil, sevinmek için bir gün. Neyse ki futbol daha iyi sağlık desteği seviyesine gitti. Ayrıca Tanrı'nın o sırada futbol izlediğine de inanıyorum. Bütün bunlar, Christian'ın bizimle, ailesiyle birlikte hayatta kalmasına izin verdi. Bütün bunlar futboldan çok daha önemli ama aynı zamanda futbolun güzel değerlerini de gösterdiğine inanıyorum. Sevgi, dayanışma, aile ruhu...<br></p>
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"Bugün, dün olanları düşünmeden edemiyorum. Bence üzülmek değil, sevinmek için bir gün. Neyse ki futbol daha iyi sağlık desteği seviyesine gitti. Ayrıca Tanrı'nın o sırada futbol izlediğine de inanıyorum. Bütün bunlar, Christian'ın bizimle, ailesiyle birlikte hayatta kalmasına izin verdi. Bütün bunlar futboldan çok daha önemli ama aynı zamanda futbolun güzel değerlerini de gösterdiğine inanıyorum. Sevgi, dayanışma, aile ruhu...

<p>Futbol insanları bir araya getirir. Dün dua ettim, dün ağladım... Dün farklı nedenlerle bile olsa futbol insanları bir araya getirdi. Ve sonunda sevinebiliriz çünkü Christian yaşıyor. Onunla konuşmadım ama bu sabah Pierre-Emile Hojbjerg ile konuştum. Haberler güzel, bu yüzden şimdi kutlama zamanı."<br></p>
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Futbol insanları bir araya getirir. Dün dua ettim, dün ağladım... Dün farklı nedenlerle bile olsa futbol insanları bir araya getirdi. Ve sonunda sevinebiliriz çünkü Christian yaşıyor. Onunla konuşmadım ama bu sabah Pierre-Emile Hojbjerg ile konuştum. Haberler güzel, bu yüzden şimdi kutlama zamanı."

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