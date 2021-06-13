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"Bugün, dün olanları düşünmeden edemiyorum. Bence üzülmek değil, sevinmek için bir gün. Neyse ki futbol daha iyi sağlık desteği seviyesine gitti. Ayrıca Tanrı'nın o sırada futbol izlediğine de inanıyorum. Bütün bunlar, Christian'ın bizimle, ailesiyle birlikte hayatta kalmasına izin verdi. Bütün bunlar futboldan çok daha önemli ama aynı zamanda futbolun güzel değerlerini de gösterdiğine inanıyorum. Sevgi, dayanışma, aile ruhu...

