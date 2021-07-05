Çiftçi Ömer Sarı: 'Size sırtlarını çevirmek üzereler'

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:58

Çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlatan Kızılcaköylü Ömer Sarı, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçları nedeniyle 17 defa Ankara'ya gittiklerini söyledi. 8 ay önce köylerinde 9 tane traktörün bir günde haczedildiğini belirten Sarı, “Bizim köyümüz, 17 yıldır AK Parti’ye oyunu verir. 17 yılda hiçbir bürokratın, hiçbir milletvekilinin gelip de ‘Amasya Kızılcaköy’de traktör haczedilmiş. Bu köyde traktörlerle eylem yapılmış. Gidelim bunların derdini dinleyelim’ diyen olmadı. Bugün köylülerimiz, seçim zamanı gelecek kişileri köyümüze koymama kararı aldılar” diye konuştu.

"ANKARA'YA GELEN ÇİFTÇİLERİN İÇERİSİNDE REİSE GÖNÜL VERMİŞ KİŞİLER VARDI"

Ömer Sarı, çiftçilerin içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:

“Bizim amacımız, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaktı. Bugün bize kışkırtıcı muamelesi yaptılar. ‘Muhalefet partilerinin kışkırtıcısı’ dediler. Halbuki biz, AK Partililer, reise gönül vermiş kişiler, CHP’liler, MHP’liler, tüm partililer birlikte Ankara’ya geldik. Ankara’ya gelen çiftçilerin içerisinde yüzde 99 AK Parti’ye gönül vermiş kişiler gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanım bugün AK Parti ikiye bölünmüş. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum’ diyen kişiler, AK Parti’yi sevmiyor artık. AK Parti’nin vekillerine, bakanlarına güveni kalmamış.”

"TARIM BAKANI'NI ÇİFTÇİ İSTEMİYOR"

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi çiftçiler istemiyor. Şu anda bir anket yapılsın Tarım Bakanı’nı hiçbir çiftçi istemiyor. Tarım Bakanı’nın politikası, küçük çiftçileri ve aile işletmelerini bitirdi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden bize çıkan yapılandırmayı, en az yüzde 80 çiftçimiz ödeyemiyor. Cumhuriyet tarihinde çiftçiler, devletimizden bir şey istemiş. Bunu da eline yüzüne bulaştırarak bize ‘kışkırtıcı, sözde çiftçiler’ diyerek rezil ettiler.

"BİZİM GÖNLÜMÜZ SİZDEN YANA"

Şu anda Tarım Kredi’ye olan borçlarımızın yapılandırılması için başvurmak istemiyoruz. Başvursak da icraya gideriz diye korkuyoruz. Bugün çiftçiler size sırtını çevirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanım. Biz muhalefet değiliz, biz çiftçiyiz. Bizim gönlümüz yine sizden yana. Bu çiftçilere el atın. Çiftçileri bugün hiçbir kurum dinlemiyor. Hele Ziraat Odası, hiçbir çiftçinin yanında olmadı. Bugün Tarım Kredi çiftçiyi bitirdi. Yüzde 41-80 oranlarında faizler var.”