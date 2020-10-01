Çiftçi parasını peşin ödedi, suyu alamadı
Denizli’nin Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinde DSİ, çiftçilerden sulama parasını peşin aldı. Kuraklık olsa bile sulama yapılacağı garantisi verildi. Buna karşın paralarını peşin ödeyen çiftçilere su verilmedi. CHP milletvekili Sancar, “AKP hükümeti hasat yapamayan çiftçiyi resmen dolandırmıştır. Bu yapılan, suçtur; savcıları göreve davet ediyorum” dedi.
Denizli’de Türkiye’nin sulanabilir en büyük ovalarından biri olan Baklan Ovası’nda üretim yapan çiftçiler, Işıklı Gölü’nde yaşanan su sıkıntısı ve kuraklık nedeniyle bu yıl zor günler geçirdi. Çiftçiler, Devlet Su İşleri’ne (DSİ), sulama ücretini peşin olarak ödemelerine rağmen tarlalara su verilmedi. Hasadın başladığı 3 ilçede bu yıl verim düştü. Başvurdukları hiçbir kurumdan sonuç alamadıklarını belirten çiftçiler, durumu protesto etti.
‘ROMANA KONU OLUR’
Çiftçilerle bir araya gelen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “AKP hükümeti çiftçiyi resmen dolandırmıştır. Yaşanan olay Aziz Nesin romanlarının konusu gibi. Devlet, çiftçiden aylar önce, vereceği suyun parasını alıyor, hatta kuraklık olsa bile sulama yapılacağı garantisini veriyor, buna rağmen paralarını peşin ödeyen çiftçiler tarlalarında mahsulleri ile susuz kalıyor. Mısırı tarlada kalan, hasat yapamayan çiftiye kim sahip çıkacak. Çiftçiyi bu hale düşüren yöneticiler bedelini ödemelidir. Bu yapılan suçtur, savcıları göreve davet ediyorum Hem devleti hem de çiftçiyi zarar ettiren yöneticiler hakkında hemen soruşturma başlatılmalıdır” diye konuştu.
Su sıkıntısının en büyük nedenlerinden birinin suya ihtiyaç olmadığı dönemde 20 gün Menderes'e boşa su akıtıldığını vurgulayan Sancar, “Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir an önce bölgeye gelerek mağduriyeti gidermesi gerekir. Zaten zor günler yaşayan çiftçiye atılan bu darbenin ağır sonuçları olacak” ifadeleri kullandı.
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