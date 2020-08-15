'Çiftçinin borcu ne' sorusuna ‘banka sırrı’ yanıtı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:37

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, “Çiftçilerimiz sorunlara rağmen üretime devam etmek için bankalardan kredi kullanmakta ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ödemelerde zorluk yaşamaktadır” dedi. Zeybek, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye “2020 yılı itibariyle kaç çiftçinin bankalara kredi borcu bulunmakta? Borç miktarı ne?” diye sordu.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Pakdemirli, Zeybek’in önergesine Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden bilgi alarak yanıt verdi. Bankanın yanıtını aktaran Pakdemirli, “Kamuya açıklanan finansal tablolar, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen bilgiler, 5441 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “sırların saklanması” başlıklı maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” dedi.

ÇİFTÇİNİN BORCU ARTIYOR

CHP’nin önceki dönem Tarım Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tarafından hazırlanan raporda, çiftçilerin 2018 Temmuz’unda bankalara 99,9 milyar, Tarım Kredi Kooperatifi’ne ise 7,6 milyar TL borcu olduğu bildirilmişti. Bu rakam, bu yılın mayıs ayında bankalar için 118,1 milyar TL’ye, Tarım Kredi için ise 10 milyar TL’ye çıktı.

Kendisine gönderilen yanıtı değerlendiren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Tarım ve Orman Bakanı’nın çiftçileri yalnızca “müşteri” olarak göremeyeceğini kaydetti. Zeybek, AKP’nin çiftçileri borç batağına sürüklediğini söyledi.

Zeybek, iktidarın yanlış ve dışa bağımlı tarım politikaları nedeniyle ülkenin tüm kesimlerinin ciddi sorunlar yaşadığını ve çiftçilerin bunların başında geldiğini dile getirerek şunları kaydetti: “Çiftçilerimizin bankalara olan kredi borçlarını ödemede yaşadıkları sıkıntıları, TBMM’de ziyaretimize gelen ve seçim bölgemizde ziyaret ettiğimiz Antalyalı çiftçiler vasıtasıyla daha yakından öğrendik. AKP kadrolarının çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarını saklaması ticari bir sır değil, siyasi bir sırdır. Çiftçilerimizin borçlarını ödeyemedikleri için üretim yaptıkları tarlaları, bağ ve bahçelerin mülkiyeti bankalara geçmektedir. Ülkemizdeki bankaların yabancı ortaklıkları ve çok uluslu büyük şirketlerin tarım arazileri üzerindeki sahipliklerinin önünü açacak bir durumla karşı karşıyayız.”



