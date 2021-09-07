Çiftlerin ayrı uyuması ilişkiyi nasıl etkiler?

07 Eylül 2021 Salı, 17:41

Yeterli uyku söz konusu olduğunda hem uyku kalitesi hem de uyku miktarı oldukça önemlidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerikalıların en az üçte biri bir gecede önerilen en az yedi saatlik uyku miktarına göre uykusunu alamıyor olsa bile küçük bir kesim daha kaliteli bir şekilde uyuyor.

Birinin partneriyle birlikte uyumak istemesi değerli olabilir ve bunu yapmamak bazıları tarafından sorunlu bir ilişki olarak algılanabilir, fakat bu sorunlu bir ilişkiniz olduğu anlamına gelmez sadece daha iyi bir gece uykusu istemenizden kaynaklı olabilir. Yale Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan Meir Kryger, “Her gece uykunuzun kalitesini etkileyen pek çok etken vardır. Uyuduğunuz ortam en önemli faktördür. Öte yandan yanınızda kimin yattığı ve birlikte ne kadar iyi uyuduğunuz da bir hayli önemlidir” diyor.

AYRI UYUMAK İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRİYOR

Çoğu insan uyku terörü, uyurgezerlik, uyku apnesi, gece geç saatlerde tuvalete gitme gibi uyku problemleriyle mücadele ediyor. Eğer birlikte uyuduğunuz kişi de benzer zorluklar çekiyor ve sizden farklı bir uyku düzenine sahipse çoğu zaman kaliteli bir uyku uyumanız zorlaşabilir.

Bu durum aslında bir tür yatak odası uyumsuzluğudur. Cinsel ilişki danışmanı Eric Marlowe Garrison, ilişkilerini geliştirmek isteyen binlerce çiftle tanıştığını ve ayrı uyumanın çiftlerin aralarındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olduğunu keşfettiğini söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Garrison yaptığı bir açıklamada “Uykunun tüm duygusal ve fiziksel faydaları göz önünde bulundurulduğunda, sevgi dolu bir çift olmak için bireylerin sağlıklı ve dinlenmiş hissetmesi gerekiyor” dedi.

Yine benzer bir görüşe sahip olan Manhattanlı psikolog Joseph Cilona: Uyku eksikliği yıkıcı fiziksel ve duygusal etkilere sebep olabilir. Genellikle ayrı uyumayı seçmek uyku sorunlarını en aza indirebilir, ortadan kaldırabilir ve bir ilişkiyi güçlendirebilir” ifadelerine yer verdi.

CİNSEL YAŞAMI İYİLEŞTİRİYOR

Ayrıca Garrison, daha kaliteli uyumanın ötesinde, ayrı uyumanın çiftlerin cinsel yaşamlarını da iyileştirebileceğini keşfettiğini belirtti.

Garrison bu durumu şu şekilde açıklıyor:

“Bir yatak her zaman sadece iki şey içindir: uyku ve seks. Düzenli olarak iyi bir gece uykusu çekmek de stresi azaltır. Stres, cinsel yaşantınızı olumsuz yönde etkiler”.

Davranış ve sosyal bilimci olan Wendy Troxel ise konuyla ilgili ayrı uyuyan çiftlerin birbirlerinin kıymetini daha iyi anladığını ve ertesi sabah birbirlerini daha çok takdir ettiğini belirtirken sözlerine şu şekilde devam ediyor "Birbirinizden ayrı uyuyup daha sonra tekrar bir araya gelmek ilişki için canlandırıcı olabilir.”

DEZAVANTAJLARI DA BULUNUYOR

Partnerinizle ayrı uyumanın avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları da var. Bir taraf ayrı uyumak isterken bir taraf da beraber uyumak istiyor olabilir. Bu durumun ilişkinizde sorunlara ve iletişim kopukluklarına sebep olmaması için Wendy Troxel’ın açıklaması şu şekilde:

“Ayrı uyumanın başlıca dezavantajları, yakınlık kaybının olabileceği ve bu da kopukluk duygularına yol açabileceği ihtimalidir. Bu yüzden, önemli olanın uyku düzeninin kendisi değil, ayrı uyuma kararına nasıl ulaşıldığı olduğunu çiftlere sık sık vurguluyorum”

Partnerinden ayrı uyumak isteyen herkes, farklı uyku düzenlemeleri olasılığına sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmalıdır.

Troxel, açık ve dürüst iletişimin önemini vurgularken, her bir partnerin duygu ve endişelere eşit olarak önem vermesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrı uyumaya karar veren çiftler, uyku zamanı gelince farklı odalara gitseler bile uyku öncesinde yatakta birlikte olmak, kucaklaşmak, samimi olmak ve sadece biraz yakınlık yaşamak için birlikte biraz zaman planlamalılar. Böylece dezavantajları avantaja çevirebilirler.



