SAĞLIK |Erkekler için en büyük dört yatak odası korkusu: Seks sırasında sizi ne endişelendirir?

26 Ağustos 2021 Perşembe, 18:06

Birçok insan cinsel ilişkiden keyif alırken birçoğu ise cinsel ilişkiyi stres ve endişe kaynağı olarak görebiliyor. Cinsel ilişkinin bu denli stres yaratmasının sebebi seks sırasında düşünülen sorulardan kaynaklanıyor. Cox, kadınların en büyük endişelerinden bahsetmişti. Şimdi sıra erkeklerin endişelerinde. ‘Ya erken orgazm olursam? Ya ereksiyon olamazsam? Ya partnerim orgazm olmazsa?’ Bu sorular ve endişeler herkesin aklından geçebilir. Her şeyde en iyi olmaya teşvik edilen bir toplumda yaşayan insanlar bilinç altlarına yerleşmiş bu düşünceleri her zaman durduramayabiliyor.

Cox, erkekler için cinsel ilişkiyi engelleyen korku ve endişeleri yatıştırmaya yardımcı olacak bazı pratik tavsiyeler verdi.

ERKEKLER İÇİN EN BÜYÜK DÖRT SEKS KORKUSU

1) Ya ereksiyon olamazsam?

Erkekler, ereksiyon kaygısıyla mücadele eder, bu durum onları endişelendirebilir ve paniğe sokabilir. 2 bin İngiliz erkek üzerinde yapılan bir çalışmada 30'lu yaşlarındaki erkeklerin yaklaşık yüzde 50'si ereksiyon olmada zorluk yaşadıklarını bildirdi. Pek çok erkek, ereksiyon olamadıklarını düşünüyor. Buna neden olan şey performanslarından duydukları endişe.

Birkaç başarısız seks denemesi, kişinin cinsel iktidarsızlığı olduğu anlamına gelmez. Ancak porno izlerken oradaki sahnelerin 'gerçek' olduğuna kişinin kendisini inandırması ve gereksiz yere endişelenmesi uzun vadede sorunlara neden olabilir.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bu konuda endişelenmeyin demek işin kolay tarafı çünkü sizi gerçekten üzen ve yıpratan bir şeyse endişelenmemek çok kolay değil. Ereksiyon olamıyorsanız sizin için faydalı olacak şey, bir süre cinsel ilişki içine girmemek ve bunun yerine partnerinizi memnun etmeye odaklanmak olabilir. Böylece üzerinizdeki baskı da hafiflemiş olur. Baskı ortadan kalktığında kaygı azalır ve işler normale dönmeye başlar. Ayrıca, cinsel ilişki sırasında ereksiyonların gelip gitmesinin normal olduğunu da kabul edin.

2)Ya çok erken orgazm olursam?

Çoğu erkek, beş dakikanın altında süren cinsel ilişkilerini erken boşalma olarak sınıflandırıyor.

Cinsel ilişkinin, üç ila beş dakika arasında sürmesi tamamen normaldir. Genellikle erken boşalma, iki dakikadan kısa bir sürede kontrolünüzü kaybederseniz olur. Erkeklerin yaklaşık yüzde 30'u erken boşalmadan etkileniyor.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Erken boşalma hakkındaki efsanelerin çoğu doğru değil. Bu durum gençlerle ilişkilendiriyor olsa da her yaştan erkeği etkiliyor. Erkeklerin ergenlik dönemlerinde, yakalanmamak için ellerinden geldiğince hızlı mastürbasyon yaparak hızlı boşalmayı kendilerine öğrettikleri düşünülüyordu. Bunun erken boşalma üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ortaya çıktı. Erken boşalmanın genetik bir durum olduğu biliniyor. Tedavi edilemese de geciktirici spreyler veya kremler kullanılarak, orgazm sağlamak için oral becerilere odaklanılabilir.

3)Ya partnerim orgazm olmazsa?

Partnerinizin herhangi bir klitoral uyarı olmaksızın cinsel ilişki yoluyla orgazm olmasını bekliyorsanız, zamanınızın yüzde 75'inde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kadınların sadece yüzde 25'i sadece vajinal penetrasyon yoluyla orgazm oluyor. 2016'da yapılan önemli bir araştırmada, erkeklerin yüzde 95'inin seks sırasında genellikle orgazm olurken, kadınların sadece yüzde 65'inin orgazm olduğu sonucu ortaya çıkmıştı.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Oral seks yapıldığında cinsel ilişki sırasında orgazm olma şansı önemli ölçüde artar. Tekniğinizin iyi olduğundan emin olun ve partnerinizden bu konuda geri bildirimler alın. Bu temel bilgiler çoğu kadın için geçerli olsa bile hepimizin bireysel ihtiyaçları ve istekleri var.

4)Ya penisim yeterince büyük değilse?

50 kişiyle yapılan bir araştırma, erkeklerin yüzde 45'inin daha büyük bir penis istediğini ortaya koydu. İlginç bir şekilde, orta büyüklükteki penisi olan erkekler, penisi daha küçük olan erkeklere göre daha çok endişeli. Aynı çalışma, kadınların yüzde 85'inin eşlerinin penisinin büyüklüğünden memnun olduğunu buldu.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Çoğu kadın için penis boyutu çok önemli bir faktör değildir. Seks becerileri, partnerinizden geri bildirim almak ve cinsel birlikteliğinizden mutlu olmak partneriniz için daha önemli kriterler olabilir. Gevşemeye çalışın ve kendinize güvenin. Paranoya yapmamaya çalışın çünkü bu durum iyi bir cinsel ilişkiyi mahvedebilir.