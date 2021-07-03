Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Türkiye'ye yola çıktı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:32

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" sözlerinin ardından, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Aydın'ın Brezilya'dan bu sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirilmekte olduğu öğrenildi.





Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.