Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk Türkiye'ye yola çıktı
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" sözlerinin ardından, Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın uçaktaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" sözlerinin ardından, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
Aydın'ın Brezilya'dan bu sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirilmekte olduğu öğrenildi.
Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.
Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.
Video Haberler
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Peker'den Soylu'ya 'dünyanın en kötü adamıyım' yanıtı
- Yılda 15 milyon trafik cezası garantili kamera sistemi
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem