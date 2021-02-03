Çiğli’de depremle mücadele protokolleri imzalandı
Geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremi sonrası depremle mücadele konusunda adımlar atan Çiğli Belediyesi, son olarak İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odasıyla işbirliği protokolleri imzaladı.
Depremle mücadele kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü Çiğli’de, Deprem ve Zemin Birimi’nin hayata geçirilmesinden sonra önemli bir adım daha atıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçe sınırları içerisinde alınan tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği meslek odası ziyaretleri kapsamında önemli iş birliği görüşmelerinde de bulundu. Bu görüşmeler kapsamında, depremle mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile protokol imzalandı.
GÜMRÜKÇÜ: İZMİR'DE ÖNCÜ OLACAĞIZ
İzmir’in deprem bölgesinde yer alan kentlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Depremin kentimiz ve ülkemiz için ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu 30 Ekim depreminde bir kez daha gördük. Çiğli Belediyesi olarak, vakit kaybetmeden Deprem Birimi’ni kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra ilçemiz sınırları içerisinde yer alan eski tarihli binaların hasar tespiti için İnşaat Mühendisleri Odasıyla, binaların jeolojik durumlarının belirlenmesi için Jeoloji Mühendisleri Odasıyla protokol yaptık. Odalar ile birlikte hayata geçireceğimiz geniş kapsamlı çalışmalarla hem kentimizin güvenliğini sağlayacak hem de İzmir’de depremle mücadele konusundaki gelişmelere öncülük edeceğiz” dedi.
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