Çiğli'de hastalanan sokak sakinleri için 'yaşam kapsülü'

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:01

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Yoğun Bakım Ünitesi bir aylık kısa bir sürede tamamlanarak Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde sokak sakinlerine hizmet vermeye başladı. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle hizmet üretme konusunda zorluklar yaşanan bir dönemde toplumcu belediyeciliği ile ön plana çıkan Çiğli Belediyesi, ihtiyaçlarını kendi öz kaynakları ve ARGE’siyle karşılama yolunda bir adım daha attı. Tasarımı ve üretim aşaması Çiğli Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen Yoğun Bakım Ünitesi %100 yerli malzemeler kullanılarak üretildi. Türkiye’deki belediyelerde bir örneği olmayan yoğun bakım ünitesi ilk kez Çiğli belediyesi tarafından sokak sakinlerine hizmet verecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: CAN DOSTLARIMIZIN GÜVENCESİYİZ

Çiğli’de yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını korumak adına çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İlçemizde yaşayan sokak sakinlerimizineşit yaşam hakkına sahip olması için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak, bir sokak sakini ile Hayvan Hakları Sözleşmesi imzaladık. Hayvan Hakları Meclisi’ni kurduk. Özellikle Pandemi döneminde beslenme ve barınma sıkıntısı yaşayan sokak sakinlerimizin mama, su ve yuva ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra sokak sakinlerimizin klinik tedavi işlemlerini karşılamak amacıyla da hizmet ve projeler üretiyoruz. Kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak, kaza geçirmiş hayvanlarımıza tam donanımlı tedavi hizmeti sunmak için kendi öz kaynaklarımızla piyasa değeri 50 bin TL olan Yoğun Bakım Ünitesini yüzde 00 yerli malzemeler kullanarak onda biri maliyetle ürettik. Bu hizmetimizle hayvanlarımızın tedavi ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz” dedi.