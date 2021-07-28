Çiğli'de yurttaşlar taleplerini 'mahalle toplantıları'nda dile getiriyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:46

Çiğli’de Başkan Utku Gümrükçü’nün vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla başlatılan ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarının normalleşme sonrası ikinci durağı Kaklıç Mahallesi’nin ardından Balatçık Mahallesi oldu. Başkan Gümrükçü, vatandaşların sorunlarıyla ilgili notlarını aldı. Gümrükçü, toplantının düzenlendiği meydanda kendisini karşılayan çocuklara hediyeler verdi.

Sözlerine pazar yeri ve okul müjdesini vererek başlayan Başkan Gümrükçü, “Balatçık Mahallemiz için pazar yeri ihalesini yaptık. En geç 3 aya kadar bitecek. Okul yapma yetkisinin Milli Eğitime ait olmasından dolayı, okul yeri olan arsamızı meclisimizde karar alarak haftaya Milli Eğitime devredeceğiz. Önümüzdeki yıl inşaatına başlanacak.” dedi. Balatçık Mahallesi’nin potansiyelini doğru yönlendirmek ve bölgenin marka değerini yükseltmek adına özellikle imar konusuyla ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Gümrükçü, “Sizlerin desteği bizlerin de gayretleriyle yıllardır kronikleşmiş olan imar sorununu çözüp bölgeyi ticaret, turizm ve yerleşim yeri bağlamında kalkındıracağız” ifadesini kullandı.