Çiğli’den “ChooseTo Challenge” kampanyasına destek
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çiğli Belediyesi’nde görevli kadın bürokratlar, herkes için kapsayıcı bir eşitlik anlayışına dikkat çekmek amacıyla uluslararası kurum ve kuruluşların işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik başlatılan “ChooseTo Challenge” kampanyasına destek verdi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların istihdama katkısıanlamında farkındalık yaratan hizmet ve projelerin hayata geçirildiği Çiğli’den, uluslararası mecrada sürdürülen “ChooseToChallange” kampanyasına geniş katılımlı destek geldi. Başkan Utku Gümrükçü mor kravat, kadın belediye başkan yardımcıları, kadın meclis üyeleri, kadın müdürler ve muhtarlar ise mor şal takıp, sol ellerini kaldırarak çektirdikleri toplu fotoğraf ile “Eşitsizliğe ve cinsiyet temelli ön yargılara son.Eşitlik için buradayız” mesajı verdi.
6-9 MART SÖYLEŞİ
Çiğli Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ise “İş’te Eşit Kadınlar, Eşit Haklara Erişim, Başarısıyla İlham Veren Kadınlar ve Şair Kadınlar Konuşuyor” söyleşileri düzenlenecek. İzmir’de kadın, çocuk, gençlik ve eğitim üzerine toplum temelli çalışmalarıyla ön plana çıkan Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla 6-9 Mart tarihleri arasında düzenlenecek söyleşilere, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Gazeteci Duygu Demirdağ, Gazeteci-Yazar Tuluhan Tekelioğlu, Doç. Dr. Gözde Durmuş, Sosyal Girişimci Arzu Tekir ve çeşitli meslek gruplarından kadın emekçiler konuşmacı olarak katılım gösterecek. Söyleşiler, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
GÜMRÜKÇÜ: EŞİTLİK VARSA UMUT VAR
Sağlıklı nesiller yetiştirmenin ve ileri medeniyetler seviyesine ulaşmanın toplumsal cinsiyet eşitliğinisağlamaklamümkün olacağını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği mücadelesi tıpkı İstanbul Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi bir insan hakları mücadelesidir. Bu nedenle, Belediye emekçilerimizinçalışma haklarını düzenleyen Toplu İşSözleşmesi’neİstanbulSözleşmesi’nin kadına şiddet konusundakiönleyici maddeleriniçalışmakoşulu olarak ekledik. Hepimiz du¨s¸u¨nce ve eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu kendimize hatırlatmalıyız. Kurum içerisindebaşlattığımız hak odaklı farkındalık çalışmalarımızı, bundan sonraki süreçte kentin tamamında hak odaklı çalışmalaryürüten kurum ve kuruluşların is¸birliğiyle, daha kapsayıcı ve daha eşit bir kent yaşamı için kararlılıkla su¨rdu¨recegˆiz” dedi.
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