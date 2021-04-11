Cihangir'de kadına saldırının şüphelisi hakkında yeni gelişme
İstanbul Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki çekti. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.
YAKALANDI
Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.
Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
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