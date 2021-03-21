CİİODER’den İstanbul Sözleşmesi tepkisi
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (CİİODER) Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye nezdinde feshedilmesine “İstanbul Sözleşmesi; kadını, çocuğu ve genci korumayı, ayrımcılığa karşı eşitliği, gericiliğe karşı çağdaşlığı, şiddete karşı barışı savunur. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilemez, İstanbul Sözleşmesi kaldırılamaz” tepkisini gösterdi.
CİİODER Başkanı Prof. Dr. Gökler, yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamama kararını, aile içi şiddetin önünü açan, aile içinde kadınların, çocuk ve ergenlerin örselenmesini olağan sayan, toplumsal cinsiyet ayrımı ve eşitsizliği destekleyen, aile içi şiddetle mücadelede elde edilmiş olan tüm kazanımları yok eden bir eylem ve hukuka aykırı bir işleyiş olması nedeniyle kabul edilemez ve onaylanamaz buluyoruz” dedi. Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olma onuru tanıdığını vurgulayan Gökler, “Ülkemiz, TBMM’nin oybirliği ile onayladığı bu sözleşmenin uygulanmasının tek bir kişinin kararı ile durdurulmasının ve çağdaş insanlık değerlerinin gerisine düşmenin utancını yaşamamalıdır” diye konuştu. Aile içindeki kadın ve çocukların haklarını koruyan ve savunan İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamama kararının derhal durdurulması çağrısında bulunan Gökler, İstanbul Sözleşmesi kapsamında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanmasının takipçisi olacaklarını vurguladı. Gökler, “İstanbul Sözleşmesi; kadını, çocuğu ve genci korumayı, ayrımcılığa karşı eşitliği, gericiliğe karşı çağdaşlığı, şiddete karşı barışı savunur. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilemez, İstanbul Sözleşmesi kaldırılamaz” ifadelerini kullandı.
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