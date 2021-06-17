Çikolatasız yapamayanlara uyarılar: Siyahı iyi beyazı yeme!

17 Haziran 2021 Perşembe, 12:59

Çikolatanın hammaddesi olan kakao, kakao ağacının meyvesinden elde edilen yağlı tohumun kurutulmuş ve fermente edilmiş ürünüdür. Çikolata ise kakao özü ile kakao yağı ve şekerin birleşiminden oluşmaktadır. Birçok kişinin vazgeçilmezi olan çikolataya yakından bakalım...

Zengin bakır içeriğine sahip olan çikolata, cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır.

Genel olarak çikolatanın bir porsiyonu (40- 45 g) ortalama 220 kalori içerir.

20-25 g yüzde 70-80’lik bitter çikolatada 36 mg magnzyum bulunur. Bu oran sütlü çikolatanın 3 katıdır.

Magnezyum, antiaritmik ve hipotansif olarak etki eden, kasların rahatlamasını sağlayan bir mineral olması sebebiyle kalp sağlığı için önemlidir.

Kakao yağındaki resveratrol ve triptofan proteini, endorfin ve seratonin hormonlarının salgısını artırarak mutluluk hissi verir ve rahatlatıcı bir etki sağlar.

Çikolatadaki kakao miktarı yüzde 10’dan yüzde 95’lere kadar çıkabilir. Kakao oranı arttıkça çikolatanın antioksidan özelliği de artar.

Kakao içerisinde bulunan antioksidanlar kan basıncını düşürür, daha sağlıklı bir dolaşım sistemine zemin hazırlayarak hücrelerimizin daha iyi beslenmesini destekler. Ayrıca araştırmalarda doğal kakao ve çikolata tüketmenin kandaki kolesterol seviyelerini düşürebileceği ortaya konmuştur.

Günde 30 g bitter çikolata (yüzde 70–80 kakao içeren) tüketimi, kanın antioksidan kapasitesinin artmasını sağlayarak, kan damarlarının içine yerleşen ve kan akışını bloke eden plakların oluşumundan sorumlu proteinlerin oksitlenmesinin azalmasını sağlar.

BEYAZ ÇİKOLATADAN UZAK DURUN!

Çikolata seçimi yaparken içeriğindeki kakao tozu miktarına göre seçmelisiniz. Bitter, çikolata çeşitleri arasında kakao oranı en yüksek çikolata olduğu için dolayısıyla en sağlıklı olan çikolatadır.

Ayrıca bitter çikolata, sütlü çikolata ile karşılaştırıldığında yüzde 15 daha az kalori içermektedir. Bu yüzden seçim yaparken tercihinizi sütlü çikolata yerine bitter çikolatadan yana yapmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Beyaz çikolatanın, hiç kakao tozu içermeyip sadece kakao yağı içerdiği için çikolatanın yararlı etkilerinden hiçbirine sahip olmadığını unutmayın.

FAZLA ÇİKOLATA TÜKETİMİNE DİKKAT!