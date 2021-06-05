Cildinizi kırışıklık karşıtı bir kaleye dönüştürecek 6 güneş koruyucu gıda

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:02

Yazın bir sürü olumlu yanı var hem bedenimiz hem ruhumuz için. En güzel yanı da güneş ışığı ama doğru oranda ve doğru zamanda... Güneş ışığı, yanlış zamanlarda maruz kaldığımızda cildimiz için en temel yaşlandırıcı. Pekiyi; cildimizi güneşten yiyeceklerle koruyabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi?

Herkes güneşin UV ışınlarını engellemek için güneş kremi sürmeyi bilir, ancak güneşten korunma rutininizin kaçırdığı çok önemli bir adım var: Kahvaltı!

Günün ilk öğününün neden sağlıklı yaz ışıltınızı hazırlayıp koruyabildiğine bir göz atalım.

Bu malzemeleri gündüz yemek neden önemlidir?

Texas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi'ndeki Peter O'Donnell Jr. Beyin Enstitüsü'nde sinirbilim başkanı olan Joseph S. Takahashi, bir cilt saatimiz olduğunu söylüyor. Takahashi ve ekibi, 2017 yılında yaptığı çalışmada, UV hasarlı cildi onaran bir enzime dikkat çekiyor, “Normal bir beslenme programınız varsa, gündüzleri UV'den daha iyi korunmanız muhtemeldir. Anormal bir beslenme programınız varsa, bu cilt saatinizde zararlı bir değişime neden olabilir” diyor.

Bu nedenle, gece yarısı atıştırması yerine, cildi seven yiyecekleri diyetinize biraz daha fazla güneş koruması işlevi için ekleyebilirsiniz.

1- Yaban Mersini

Yaban mersini ülkemizde pahalı olması nedeniyle çok tercih edilemiyor ama yaz aylarında da cildimizi korumaya yardımcı olan önemli bir meyve.

Yaban mersini, güneşe maruz kalma ve stres nedeniyle cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Yaban mersininin yabani bir çeşidiyse daha da güçlüdür. Ayrıca, sahilde geçen bir günün ardından kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olabilecek çok iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Önerim yaz kahvaltılarınızdan birini bir çay bardağı ev yoğurdu ya da probiyotik yoğurt, 1 yemek kasıgı chia tohumu,1 yemek kasığı yulaf ve 3-4 kaşık yaban mersiniyle yapın (yaban mersini yerine çilek, bögürtlen, karadut, kırmızı erik yine yardımcınız olacaktır).

2- Karpuz

Domateslerin kırmızı renginden sorumlu bir antioksidan olan likopen içerdiği bilinmektedir. Ancak karpuzlar aslında çok daha fazlasını içerir. 2012 tarihli bir araştırmaya göre, likopen hem UVA hem de UVB radyasyonunu absorbe eder, ancak cildin bunu tolare etme oranı nedeniyle daha fazla ışık koruyucu hale gelmesi birkaç hafta sürebilir.

Birkaç hafta günlük, sulu karpuz tüketiminden sonra, likopen sonunda doğal bir güneş kremi görevi görebilir. Ancak araştırmacılar, güneş lekelerine ve cilt hasarına karşı SPF ve güneşten koruyucu giysiler gibi diğer koruyucu önlemlerin yerini tamamen almadığına dikkat çekiyor. Ancak konu yaşlanmayı önlemeye gelince, ekstra destekten zarar gelmez.

Önerim yaz ikindilerinin vazgeçilmezi olan karpuz (iki parmak kalınlığında bir yarım ay) ve peyniri (yağsız, az tuzlu ve olmalı) ihmal etmeyin.

3- Fındık ve yaglı tohumlar

Ceviz, keten tohumu, chia tohumu hepsi omega-3 esansiyel yağ asitleri içerir. Balık ve yumurta da bu temiz, cildi seven yağın harika kaynaklarıdır. Vücudumuz omega-3 üretemez, bu yüzden onları diyetimizden almamız çok önemlidir. Bitkisel omega 3 kaynağı semizotunu da unutmayın.

Omega-3'ler cildiniz için ne yapar? Cildinizin bütünlüğünü korumaya yardımcı olurlar ve ayrıca iltihap önleyicidirler. Omega-3'ler ayrıca vücudunuzun güneşte biraz fazla zaman geçirmenin etkileriyle doğal olarak başa çıkmasına yardımcı olur.

Önerim; Sabah yediğiniz yogurtlu, yabanmersinli kahvaltıya koyduğunuz chia tohumu harika bir omega-3 kaynağıdır. O gün daha çok güneşte kalacaksanız içine ceviz de ekleyin.

4- Havuç ve Yeşil Yapraklılar

Vücudumuz beta karoteni cilt sağlığı için hayati önem taşıyan A vitaminine dönüştürür. Bir 2007 meta-analizi, beta karotenin 10 haftalık düzenli takviyeden sonra doğal güneş koruması sağladığını buldu.

Bu besin açısından zengin çeşitli yiyecekler yemek, günlük A vitamini ihtiyacımızı almayı biraz daha kolaylaştırır. Havuç ve semizotu ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, öğünlerinize, hatta kahvaltılık smoothielere bile beta karoten içeren harika ilavelerdir.

Özellikle yapraklı yeşillikler, antioksidanlar lutein ve zeaksantin bakımından yüksektir. Bunların kırışmaya, güneş hasarına ve hatta cilt kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur.

Önerim; semizotu salatanıza havuç ve haşlanmış minik tatlı patatesler ekleyerek cildiniz için şahane bir destek sağlarsınız.

5- Yeşil çay

2010 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar yeşil çay tüketiminin farelerde UV’nin neden olabildiıi tümörden daha fazla korunduğunu buldu. Bu, EGCG olarak bilinen hem yeşil hem de siyah çayda bulunan bir flavanolden kaynaklanıyordu.

Yeşil çay üzerinde yapılan bir başka hayvan araştırması, UVA ışığından kaynaklanan cilt hasarını azalttığını ve kolajen azalmasına karşı koruduğunu buldu. Kolajen vücudumuzda en bol bulunan proteindir. Cilde bütünlüğünü ve sıkılığını verir.

Önerim; 8 su bardagı sıcak suya 3 poşet ya da 3 yemek kaşığı yeşil çay koyup 5 dakika demleyin. Soğutup içine 2-3 çilek, 1-2 dilim şeftali ve nane yaprakları koyarak gün boyu için.

6- Karnabahar

Karnabahar, serbest radikallerden kaynaklanan oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir.

Bu avantajın yanı sıra karnabahar, histidin sayesinde doğal olarak güneşten koruyucu bir besindir. Bu alfa-amino asit, UV radyasyonunu emen ürokanik asit üretimini uyarır. Yaz mevsiminin sebzesi olmasa da artık çok rahat yazın da bulabiliyoruz ve ben özellikle dondurarak saklıyorum.

Önerim: Karnabaharı haşlayın, sarımsak, limon ve zeytinyağı sosuyla salata olarak öğlenleri yiyin ya da sabahları omlete ekleyin.

Süper güneş kremi smoothie

Güneş kalkanını içemeyeceğinizi kim söyledi? Bu smoothie ısıyı yenmenize yardımcı olur ve yukarıda listelenen tüm cilt koruyucu bileşenleri içerir. Tüm yaz boyunca daha sağlıklı bir ışıltı için sabah rotasyonunuza ekleyin.

Malzemeler

1-1/2 fincan yeşil çay, soğutulmuş

1 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı karpuz (küçük küçük doğranmış)

1/2 su bardağı karnabahar (haşlanmış)

1 küçük havuç

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 yemek kaşığı limon suyu

3-5 buz küpü

Malzemeleri bir karıştırıcıya yerleştirin. Pürüzsüz olana kadar karıştır. Daha yoğun bir smoothie için 1 fincan yeşil çay kullanın.

Bütün bu gıdaların UV ışığına maruz kaldığınızda cildinizin sağlığını desteklediğini fakat güneş kremi yerine de geçmediğini unutmayın. Güneş ışınlarına fazla maruz kalırsanız, bu yiyecekleri biraz ekstra sigorta olarak düşünün.



