Yaşamını yitiren Karadenizli şarkıcı Cimilli İbo kimdir?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:29

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo'dan acı haber geldi. Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından Cimilli İbo, 49 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

Acı haberin duyulmasının ardından 'Cimilli İbo kimdir?' sorusu yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte aslen Rizeli olan ama Trabzon'da doğan sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun hayatı...

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

CİMİLLİ İBO'NUN GERÇEK İSMİ NEDİR?

'Cimilli İbo' lakaplı sanatçının gerçek ismi İbrahim Özer'dir.

NE OLMUŞTU?

2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Özer, yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.