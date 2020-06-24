Çin ABD sistemi GPS'e bağımlı olmayacak: BeiDou-3'ün son uydusu da yörüngede
Çin, ABD'nin sahibi olduğu GPS'e (Küresel Konumlama Sistemi) bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi BeiDou-3'ün son uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi.
Görsel: Getty Images
Bir uzay gücü olarak Çin'in konumunu daha da güçlendirecek 10 milyar dolarlık proje, toplam 35 uydudan oluşuyor ve tüm dünyaya navigasyon hizmeti verme kapasitesine sahip.
Çin'in bu adımı, ABD ile arasında koronavirüs salgını, ticaret ve Hong Kong nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.
Uydunun geçen hafta fırlatılması planlanmıştı. Ancak ön fırlatma testlerinde rokette tespit edilen sorunlar nedeniyle fırlatma ertelenmişti.
BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, ABD'nin GPS sisteminin yanı sıra, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerine alternatif olarak geliştirildi.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi
- 4 ev soyan fenomen ve 2 arkadaşı tutuklandı
- Canlı yayında sert tartışma! 'Beni tehdit ettiniz'
- Halı sahada hortum ortalığı birbirine kattı
- Diyarbakır'da dehşete düşüren görüntüler!
- Kocaeli'nde dehşete düşüren olay
- Ankara'da kameralar önünde polise saldırı!
- Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada
- Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
- Bir anda patladı, yoldan gecen sürücüler şaşkına döndü