Çin Almanya'dan 100 milyon doz Covid-19 aşısı temin edecek
Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical ile BioNTech, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çin merkezli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.
Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çin merkezli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.
Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı "BNT162" aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.
Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da Covid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin’de 2'inci aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- Polise ve bekçiye saldırıp küfür ettiler
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- NATO'dan ABD ve Türkiye'ye çağrı
- Uykusuz’dan Bakan Selçuk'a 'yoksulluk' göndermesi
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı