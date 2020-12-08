Çin aşısına gönüllü olan Rektör Özkan yaşadıklarını anlattı

08 Aralık 2020 Salı, 13:56

Çin'in geliştirdiği korona virüsü aşısının testlerine gönüllü olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk dozdan sonra bir günlük baş ağrısı yaşadığını, ikinci dozda ciddi bir yan etkisi olmadığını söyledi.

Sonuçları merakla beklediğini söyleyen Özkan şöyle konuştu:

"Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman anlayacağız 'başağrısı yapan neydi?' diye. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

"İNŞALLAH BİZDEN DE GÜZEL HABER GELİR"

Akdeniz Üniversitesi'nin de aşı çalışmaları yürüttüğünü belirten Özkan, yaptığı açıklamada "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir. İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah" diye konuştu.