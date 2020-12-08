Türkiye'nin de sipariş ettiği aşısının ilk sonuçları geldi
Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği, Çin tarafından üretilen Sinovac aşısının Faz 3 deneyleriyle ilgili sonuç deneylerinin yapıldığı Endonezya'da aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığı belirtildi.
Çin menşeili koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneyleriyle ilgili ilk sonuç deneylerinin yapıldığı ülkelerden biri olan Endonezya'dan geldi.
Bloomberg'in haberine göre, Endonezya devletine bağlı ilaç kurumu Bio Farma, erken sonuçlara göre aşının yüzde 97 oranında koruma sağladığını açıkladı.
Sinovac aşısının Endonezya'daki klinik deneylerine 1600 kişi katılmıştı.
Endonezya'nın açıkladığı sonuçlar, aşının Faz 3 deneylerinden açıklanan ilk sonuçlar olma özelliği taşıyor.
Sinovac'ın Faz 3 deneyleri aralarında Endonezya, Brezilya ve Türkiye'nin de olduğu bir grup ülkede yapılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin tarafından üretilen Sinovac aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini açıklamıştı.
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