Çin Büyükelçisi CHP’yi ziyaret etti

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Görüşmede CHP ve Çin Komünist Partisi ilişkileri ile Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesi arzusu dile getirilerek, bu konuda neler yapılabileceği konuşuldu.

Kılıçdaroğlu, Shaobin’e “Çin’in bilim alanında atılımlarını izliyoruz ve Çin aşısını bekliyoruz” dedi.