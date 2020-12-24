Çin Büyükelçisi CHP’yi ziyaret etti
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, 15 Aralık’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduktan sonra, ilk ziyaretlerinden birini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı.
Görüşmede CHP ve Çin Komünist Partisi ilişkileri ile Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesi arzusu dile getirilerek, bu konuda neler yapılabileceği konuşuldu.
Kılıçdaroğlu, Shaobin’e “Çin’in bilim alanında atılımlarını izliyoruz ve Çin aşısını bekliyoruz” dedi.
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