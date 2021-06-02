Çin Devlet Başkanı: "Daha sevimli olmak istiyoruz"
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.
"GÜVENİLİR, SEVİMLİ VE SAYGIN BİR ÇİN"
"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.
Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.
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