Çin hükümeti Everest'e tırmanış için karar verdi
Çin, koronavirüs endişeleri nedeniyle Everest bahar sezonu tırmanışını iptal etti.
Çin hükümeti tarafından Everest Dağı'na tırmanış iptal edildi. Reuters’ta yer alan habere göre, Çin Genel Spor İdaresi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın Tibet tarafında 2021 bahar tırmanışı sezonunu iptal etmeye karar verdiğini söyledi.
Açıklamada kararın salgın endişesi nedeniyle alındığı belirtildi. Everest Dağı’na Nepal tarafından tırmanış devam ediyor ancak geçtiğimiz hafta oksijen tüpü sıkıntısı çeken Nepal, dağcılardan boş tüplerini geri getirmelerini istemişti.
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