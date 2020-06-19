Çin merkezli Huawei ilk kez Samsung’u geçti
Çin merkezli Huawei ilk defa Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket oldu.
Koronavirüs salgını ile düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu.
Counterpoint Research'ün raporuna göre Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak ilk kez dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu.
Samsung Mobile'ı geride bırakan Çin merkezli Huawei aynı zamanda dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren üreticisi olmayı başardı.
Counterpoint tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre geçtiğimiz Nisan ayında Huawei yüzde 19'luk pay ile ilk sıraya yükselirken, Samsung ise yüzde 17 ile ikinci sırada kaldı.
Nisan ayında Samsung'un olduğu Hindistan, Avrupa ve Amerika pazarında pek çok mağazasının kapalı olması Güney Kore merkezli şirketin düşen grafiğinin ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Huawei'nin ise en çok satış yaptığı pazar olan Çin'de neredeyse tüm mağazaları açık kalmış ve ülkedeki normale dönüş süreci hızlı bir şekilde gerçekleşmişti.
Kaynak: NTV
Video Haberler
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti