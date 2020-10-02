Cinayetlerin ardından çete çıktı

02 Ekim 2020 Cuma, 15:38

Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis tarafından İstanbul merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenlenmiş, operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Cinayetlerin arkasından "çete" gerçeği ortaya çıktı. Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ali Ziver Ç.’nin elebaşılığını yaptığı bir çetenin, taksi duraklarına baskı yaptığı belirlendi.

İddiaya göre, yasa dışı olarak taksi durağı oluşturan ve işletmesini yapan çete üyeleri, diğer taksi duraklarına baskı yapıyordu. “Buralardan yolcu almayacaksınız”, “Taksi plakanı bana satacaksın”, “Bu durağı bize devredeceksin” gibi tehditlerde bulunduğu öne sürülen çete üyeleri, tek tek belirlendi.

'İNTİKAM' HAZIRLIĞI

Polis ekipleri çalışma yaparken iddiaya göre, bazı şebeke üyeleri 26 Eylül’de yaşanan olayın intikamı için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlıkları tespit eden ekipler, operasyonu erkene alarak şüphelileri gözaltına aldı.



