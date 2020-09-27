Taksicilerin öldüğü kavga sonrası duraklara mühür

Dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt’ta 4 taksi durağı mühürlenerek kapatıldı.

(DHA)
27 Eylül 2020 Pazar, 12:56
Taksicilerin öldüğü kavga sonrası duraklara mühür
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Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı.

Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yaptı. Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen toplamda 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı.

Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asıldı.



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