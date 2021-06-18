Çin'de bulunan dev gergedan fosili, 'zürafadan uzun' yeni bir türü ortaya çıkarttı
En büyük kara hayvanları arasında yer alan "Paraceratherium linxiaense" adı verilen yeni türün, yaklaşık dört Afrika fili ağırlığında ve zürafadan daha uzun olduğu belirlendi.
En büyük kara hayvanları arasında yer alan "Paraceratherium linxiaense" adı verilen yeni türün, yaklaşık dört Afrika fili ağırlığında ve zürafadan daha uzun olduğu belirlendi.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan fosil, 26,5 milyon yıl önce yaşamış 21 ton ağırlığındaki bir gergedan türüne ait.
Boynuzsuz bir memeli hayvan olan yeni türün 7 metre yükseklikteki ağaçlara uzanabildiği tahmin ediliyor. Yetişkin erkek zürafaların boyu en fazla 6 metre civarında oluyor.
Communications Biology adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, ilk olarak 2015'te bulunan fosil, daha önce bilinen dev gergedanlardan oldukça farklı bir türü açığa çıkardı.
Çin'in başkenti Pekin'deki Omurgalılar Paleontolojisi Enstitüsü'nden Dr. Deng Tao öncülüğündeki araştırmaya göre, gergedanın kafatası ve çene kemiği tamamen korunmuş durumda bulundu.
OTÇUL MEMELİLERDEN TAPİRE BENZİYOR
Devasa gergedanın burnu ise kavrayıcı yapısıyla, domuza benzeyen otçul memelilerden tapire büyük bir benzerlik gösteriyor.
Bilim insanları yeni keşfedilen türün Pakistan'da yaşamış devasa gergedanlarla yakın akraba olduğunu da saptadı. Bu, gergedan türünün Orta Asya boyunca hareket halinde olduğunu ortaya koyuyor.
Dev gergedan türlerinin Çin'in kuzeybatısı ile Hint Yarımadası arasında serbestçe dolaşabilmiş olması, Tibet Platosu'nda eskiden deniz seviyesinde düzlüklerin olduğu fikrini destekliyor.
Prof. Deng, düzenlenen basın toplantısında, "Tropik koşullar, gergedanın Orta Asya'da hareketine izin vermiş olabilir. Tibet bölgesinin o dönemlerde yüksek rakımlı bir plato olmadığı ortaya çıkıyor" dedi.
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