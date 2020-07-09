Çin'de 'internet bağımlılığı tedavi merkezinde çocukları 10 gün hücreye kapatan' dört görevliye hapis cezası

09 Temmuz 2020 Perşembe, 13:47

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Çin'in güneyindeki bir "internet bağımlılığı tedavi merkezinde" çocukları 10 gün süreyle tek kişilik karanlık hücrelerde tuttuğu öne sürülen dört görevli 11 ayla üç yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Devlet denetimindeki Global Times'ın haberine göre, "ahlaki karakterlerini güçlendirmeleri' için aileleri tarafından Jiangşi eyaletindeki Yuzhang Akademisi adlı bu kampa yollanan bazı çocuklar hücrelerde kendilerine sadece bir battaniye ve tuvalet ihtiyaçları için bir kap verildiğini söyledi.

Dört görevlinin hücrelerde tuttuğu 12 kişiden biri hariç hepsinin 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.

Çin'de internet bağımlılığı akıl sağlığı bozukluğu olarak görülüyor.

Çin Hükümeti'nin 2008'de internet bağımlılığını resmen "akıl sağlığı bozukluğu" olarak kabul etmesinden sonra ülke genelinde kamp tarzı "internet detoks" merkezleri açıldı.

Ancak burada çocukların kötü muamele gördüğü iddiaları, kamplarla ilgili endişelere neden oluyor.

'Elektroşok tedavisi'

2014'te bu kamplardan birinde eğitmenler tarafından dövüldüğü öne sürülen 19 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.

Bazı gazeteler, kimi kamplarda elektroşok tedavisini benzer yöntemler uygulandığını iddia ediyor.

Sıkı bir sansür uygulaması ve hükümet denetimine rağmen Çin'de 850 milyondan fazla internet kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Bu kişilerden 200 milyonunun 15-35 yaş grubunda olduğu belirtiliyor.

Gece video oyunları yasak

Çin Hükümeti Kasım'da 18 yaşın altındaki kişilerin gece evlerinde internette video oyunları oynamasını yasaklamıştı.

Yasa kapsamında çocuklara hafta içi günde 90 dakikaya kadar, hafta sonlarında da 3 saate kadar bilgisayar oyunu oynamaları izni veriliyor.

Çocukların gece 22.00'le sabah 08.00 arasında video oyunları oynamaları yasak.

Mayıs 2018'de popüler video sitelerine çocuklara süre ve içerik sınırlaması getiren "çocuk modu" uygulaması zorunluluğu getirilmişti.