Çin'de kayınvalidesini emziren kadın heykeli gelen tepkiler üzerine kaldırıldı

Yaşlı kayınvalidesini emziren bir kadın heykeli, "uygunsuz" olduğu ve "günümüz değerleriyle uyuşmadığı" eleştirilerinin ardından Doğu Çin'deki parktan kaldırıldı.

South China Morning Post'a göre Cıciang vilayetindeki Yingpanshan Parkı yönetimi, gelen tepkilerin ardından resmi makamların araya girmesiyle heykelin kaldırıldığını söyledi.

