Çin'de kayınvalidesini emziren kadın heykeli gelen tepkiler üzerine kaldırıldı

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:47

Yaşlı kayınvalidesini emziren bir kadın heykeli, "uygunsuz" olduğu ve "günümüz değerleriyle uyuşmadığı" eleştirilerinin ardından Doğu Çin'deki parktan kaldırıldı.

South China Morning Post'a göre Cıciang vilayetindeki Yingpanshan Parkı yönetimi, gelen tepkilerin ardından resmi makamların araya girmesiyle heykelin kaldırıldığını söyledi.

Statue in China of woman breastfeeding elderly mother-in-law removed after public outcry https://t.co/WIq4KIKySH pic.twitter.com/TCCmfuh8ng — AsiaOne (@asiaonecom) April 20, 2021

Park görevlileri, heykelin Yuan hanedanlığı döneminde (1260-1368) Guo Jujing'in ataya saygı üzerine yazdığı kitap 24 Ataya Saygı Örneği'ndeki bir hikayeden ilham aldığını söyledi. Hikayenin yaşlılık nedeniyle tüm dişlerini kaybeden kayınvalidesini emziren kadına dair gerçek bir olaya dayandığı söyleniyor.

Çin devletine ait Global Times'a göre heykel, kadının neden bir akrabasını emzirdiğini anlamakta zorlandığını söyleyen halkta öfke uyandırdı.

Twitter'ın Çin'deki eşdeğeri Weibo'nun kullanıcıları da heykeli eleştirdi. Bir kullanıcı, "Modern dünyada kayınvalidesini emziren bir kadın hayal edebiliyor musunuz? Halkı rahatsız ediyor ve çocukları yanlış yönlendiriyor" dedi.

24 Ataya Saygı Örneği kitabındaki diğer hikayeler de geçmişte tartışmalara yol açmıştı.

Pekin'deki bir park 2019'da heykellerine dair şikayetler almıştı. Bu heykellerden biri, babasının hastalığını belirlemek için onun dışkısını tadan bir adamın hikayesine dayanıyordu. Bir diğeriyse, annesine yiyecek temin etmek için oğlunu öldüren bir adamdan ilham alıyordu.