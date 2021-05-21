Çin'de şiddetli deprem: 1 ölü, 6 yaralı

Çin'in kuzey batısında meydana bir deprem meydana gedi. AFAD'ın verilerine göre 7, USGS'nin verilerine göre ise 6,1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

AA
21 Mayıs 2021 Cuma, 21:52
Çin'de şiddetli deprem: 1 ölü, 6 yaralı
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in kuzey batısında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Dali kenti olduğunu duyurdu. AFAD ise Çin'deki depremin 7,0 büyüklüğünde olduğunu söyledi. 

Yetkililer, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.


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