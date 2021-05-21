Çin'de şiddetli deprem: 1 ölü, 6 yaralı

21 Mayıs 2021 Cuma, 21:52

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in kuzey batısında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Dali kenti olduğunu duyurdu. AFAD ise Çin'deki depremin 7,0 büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Yetkililer, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.