Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerien göre Malatya Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.06'da gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
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