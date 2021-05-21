Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 19:14
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerien göre Malatya Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.06'da gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.


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