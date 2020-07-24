Çin'den ABD'nin konsolosluk kapatma kararına misilleme

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:29

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak ABD ile son dönemde yaşanan gerilimi tırmandıracak bir misilleme yaptı…

ABD’nin bu hafta içerisinde Çin’in Houston Başkonsolosluğu’nu kapatmak için süre vermesinin ardından Pekin yönetimi bugün flaş bir açıklama yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Chengdu Başkonsolosluğu’nun kapatılması için karar alındığını ve bu bilginin ABD’ye iletildiğini duyurdu. Çin’in resmi medya kuruluşu Global Times, ABD’ye 72 saatlik süre tanındığını uluslararası kamuoyuna aktardı.

Çin’in bilişim ve teknoloji merkezi olarak bilinen Chengdu’da çok sayıda ABD’li şirket ve işletme bulunuyor.