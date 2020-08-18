Çin’den Huawei tepkisi: “İtibar Zedelemeyi bırakın”

18 Ağustos 2020 Salı, 12:48

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin Amerikan teknolojisine erişimi üzerindeki kısıtlamaları daha da sıkılaştırırken, şirketin 21 ülkedeki bağlı kuruluşları ekonomik kara listesine ekledi.



Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin teknoloji devi Huawei'ye yönelik son ABD yaptırımlarını eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ‘ABD'yi Çinli şirketlerin itibarını zedelemeyi bırakmaya’ çağırdı.

‘ÇKP’NİN CASUSU’ SUÇLAMASI YAPILMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Huawei'yi Çin Komünist Partisi'nin bir kolu olarak gördüklerini ve bunu dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti.

Pompeo, "ABD, ülkenin ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetleri nedeniyle Huawei'ye ihracatını sınırlamaya devam edecek. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'yi ABD'deki 5G kablosuz ağlarında yasaklayan Trump yönetimi, müttefiklerine de aynısını yapması için baskı uygulamaya devam ediyor.







