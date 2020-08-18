Çin’den Huawei tepkisi: “İtibar Zedelemeyi bırakın”
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticaret savaşının ön cephesi haline getirdiği telekom devi Huawei'ye yönelik yaptırımlarına 21 ülkeyi daha ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ABD yaptırımlarına tepki gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin Amerikan teknolojisine erişimi üzerindeki kısıtlamaları daha da sıkılaştırırken, şirketin 21 ülkedeki bağlı kuruluşları ekonomik kara listesine ekledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin teknoloji devi Huawei'ye yönelik son ABD yaptırımlarını eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ‘ABD'yi Çinli şirketlerin itibarını zedelemeyi bırakmaya’ çağırdı.
‘ÇKP’NİN CASUSU’ SUÇLAMASI YAPILMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Huawei'yi Çin Komünist Partisi'nin bir kolu olarak gördüklerini ve bunu dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti.
Pompeo, "ABD, ülkenin ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetleri nedeniyle Huawei'ye ihracatını sınırlamaya devam edecek. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Huawei'yi ABD'deki 5G kablosuz ağlarında yasaklayan Trump yönetimi, müttefiklerine de aynısını yapması için baskı uygulamaya devam ediyor.
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