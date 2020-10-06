Cinsel ilişki öncesi prezervatifini bilerek yırtan erkeğe dört yıl hapis cezası

06 Ekim 2020 Salı, 17:05

İngiltere'de cinsel ilişki öncesi kullanacağı prezervatifi bilerek yırtan Andrew Lewis, partnerinin şikayeti üzerine tecavüzden yargılandı. Mahkeme, yaptığı savunma sonrası beraatini talep eden Lewis'e dört yıl hapis cezası verdi.

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki tren makinisti Andrew Lewis, bir kadınla prezervatif kullanmak şartıyla ilişkiye girdi. İlişki sonrası yatağın kenarında delici aletler görüp Andrew'in kullandığı prezervatifi çöpten çıkarıp kontrol eden kadın, prezervatifte Andrew'in kasten açtığı delikleri görünce davacı oldu.

MAHKEME TECAVÜZ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Mahkeme Andrew'in prezervatifi ilişkiye girdiği kadından habersiz bir şekilde yırtıp delmesini tecavüz olarak değerlendirip şahsa dört yıl hapis cezası verdi.

The Telegraph'ın haberine göre, savcı Glyn Samuel, Andrew'in ifadesinde prezervatifi kasten yırttığını itiraf ettiğini, bu eylemi planlı bir şekilde yaptığı için eylemin tecavüz olarak değerlendirdiğini söyledi.

Andrew'in avukatı ise müvekkilinin partneri ile daha uzun süre yakın temas kurmak için kondomu kestiğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme Andrew'e dört yıl hapis cezası verdi.