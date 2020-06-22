Cinsel istismar şüphelisi 18 gün tutuklu kaldı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 16:34

Olay, geçtiğimiz aylarda Çorum’un İskilip ilçesinde yaşandı. Bir mahallede esnaflık yapan S.Y. iddiaya göre; 8 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğunu kandırıp, işyerinin gizli bir bölümüne götürerek cinsel tacizde bulundu. Bunu gören bir yurttaş durumu kızın annesi N.K.’ye bildirerek kızını o iş yerine göndermemesini istedi. Kızının tacize uğradığını öğrenen anne, eline aldığı sopa ile işlerine giderek zanlı S.Y.’ya saldırdı. Mahalle sakinlerinin devreye girmesiyle sakinleşen anne N. K. soluğu karakolda aldı.



VAHİM İDDİA

Şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alınan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Ancak 18 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İskilip’te iğrenç olayı gerçekleştiren S.Y.’nin daha öncede 3 kız çocuğunu taciz ettiği öne sürüldü. Cumhuriyet’e konuşan baba S.K., zanlı S.Y.’nin daha öncede işyerinde 3 kız çocuğunu taciz ettiğini, ancak para karşılığı ailelerin kendisinden şikayetçi olmadığını öne sürdü.

DURUŞMA 29 HAZİRAN’DA

Kızını taciz eden S.Y.’nin yargılandığı davanın Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Haziran’da görülmeye devam edildiğini kaydeden baba S.K., “Benim kızımın ve başka çocuklarında hayatını karartan bu sapık adam tutuksuz olarak yargılanıyor. 29 Haziran’da Çorum adliyesinde görülecek davaya bakanlık yetkilileri de katılacaklar. Duyarlı hukukçularında bu davayı izlemelerini istiyorum” dedi.



