Cinsel saldırı mağduru Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü
Muş'ta eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğrayan Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı eş tutuklandı. Kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan kardeşi ise serbest bırakıldı.
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
6 çocuk annesi kadın ve eşi karakola giderek S.A'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan S.A iki gün sonra serbest bırakıldı. Olaydan bir kaç gün sonra Kazım Altınmakas eşini öldürdü.
Gözaltına alınan Kazım Altınmakas, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
SOSYAL MEDYADA "FATMA ALTINMAKAS’A SES OL" KAMPANYASI
Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kadın cinayetleri platformları ve örgütleri, Fatma Altınmakas'ın serbest bırakılan tecavüzcüsü Sinan Altınmakas'ın tutuklanması için kampanyalar başlattı. Kısa sürede sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da desteklediği kampanya büyüdü.
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