Cinsel saldırıyı anlatan kitap poşet içinde satılacak

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:30

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, çocuklar için yazılan ve tilkinin sinirlendiği ayıya cinsel saldırıda bulunmasının anlatıldığı ‘Gül ve Düşün’ adlı masal kitabının, “18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğu” gerekçesiyle ‘poşet’ içinde satılmasına karar verdi. Kitap 18 yaşından küçüklere satılamayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararında şöyle denildi:

Musa Dinç tarafından yazılan, Arı Sanat Yayınları tarafından basımı yapılan ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabın Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı da kitaptaki müstehcen ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmış ve gözaltına alınan Musa Dinç tutuklanmıştı.

“YOLSUZ DERE” DE POŞETE GİRECEK

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunun yazısı üzerine Selma Aydın’ın kaleme aldığı ve İkinci Adam Yayınları tarafından basılan ‘Yolsuz Dere’ isimli kitabının da “bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi. ‘Yolsuz Dere’ de poşet içinde satışa sunulacak. Kitap 18 yaşından küçüklere satılamayacak.