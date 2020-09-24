Cinsiyet değiştirdi, 'canlı bomba' oldu
El Nusra'ya katılan Türk vatandaşı Yunus Emre Ceyhan’ın ismini ve cinsiyetini değiştirerek canlı bomba adayı olduğu belirlendi. El Nusra saflarında iken öldürülen Ceyhan'ın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.
Terör örgütlerinin Türkiye'de canlı bombalarla saldırılar düzenlediği 2015 yılında, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı 81 şehrin emniyetine dikkat çeken bir istihbarat paylaştı.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın yazısına göre, istihbaratta 'canlı bomba' olarak kayıtlı isimlerden biri de cinsiyetini değiştiren Yunus Emre Ceyhan’dı. Ceyhan'ın 'canlı bomba' olma sürecini köşesine taşıyan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
“Selefilik bir milli güvenlik meselesidir
Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve IŞİD tarafından, canlı bomba eylemleri ve bombalı saldırılarla kana bulandığı 2015 yazında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı, 81 şehrin emniyeti ile dikkat çekici bir istihbarat paylaştı.
İstihbarata göre 33 canlı bomba her an kendisini patlatabilirdi!
Canlı bomba adaylarından biri Yunus Emre Ceyhan 'dı.
Daha doğrusu, cinsiyet değiştirmeden önceki adı ile, Alime Ceyhan!
Evet, yanlış duymadınız.
Fotoğrafında sakallı ve esmer bir adam olduğu görülen Ceyhan, aslında Ankara'da bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmişti.
İlk önce cinsiyetini, sonra adını değiştirmişti.
Ankara'da Medaris-Der adlı dernekte selefiliği benimsedi.
El Kaide bağlantılı El Nusra'ya (HTŞ) sempati besledi.
Hatta 4 Eylül 2014'te yasadışı şekilde Suriye'ye geçerken yakalandı.
İstihbaratta, Ceyhan için şu bilgiler veriliyor:
‘Ceyhan'ın çocuk yaşta yaşadığı kimlik bunalımı yüzünden kimlik değiştirerek Alime olan ismini mahkeme kararıyla değiştirdiği, kimlik bunalımı, cinsiyet değiştirmesi, irtibatlı olduğu şahıslar dikkate alındığında canlı bomba olarak kullanılmasının ihtimal dahilinde olduğu…’
Ceyhan, ikinci girişiminde sınırı aştı ve El Nusra safında savaşırken öldü.
Cesedi nerede, bilinmiyor."
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