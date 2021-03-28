Çizer Aslı Alpar'dan Ayvatoğlu göndermeli karikatür: Ne diyeyim haram olsun!

AKP'li Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken paylaşılan görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çizer Aslı Alpar da kişisel hesabından göndermeli bir karikatür paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 12:54
Çizer Aslı Alpar'dan Ayvatoğlu göndermeli karikatür: Ne diyeyim haram olsun!
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AKP'li Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çizer Aslı Alpar sosyal medya hesabından göndermeli bir karikatür paylaştı. Alpar paylaşımında, "Ne diyeyim haram olsun!" ifadelerini kullandı.

İşte Aslı Alpar'ın "Honore Domier'in bir karikatüründen esinlendim" diyerek paylaştığı karikatür;

 

 


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