Çizer Aslı Alpar'dan Ayvatoğlu göndermeli karikatür: Ne diyeyim haram olsun!

28 Mart 2021 Pazar, 12:54

AKP'li Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çizer Aslı Alpar sosyal medya hesabından göndermeli bir karikatür paylaştı. Alpar paylaşımında, "Ne diyeyim haram olsun!" ifadelerini kullandı.

İşte Aslı Alpar'ın "Honore Domier'in bir karikatüründen esinlendim" diyerek paylaştığı karikatür;